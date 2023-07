In una corposa intervista rilasciata a SuperGuidaTV, il braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, ha parlato di diversi temi riguardanti Canale 5. Numerosi gli argomenti trattati, tra cui il cane Saki, gli smacheramenti degli imbroglioni a Uomini e Donne e il nuovo progetto Mediaset Temptation Island Winter. Andiamo a vedere le dichiarazioni di Mennoia su alcune curiosità e anticipazioni riguardanti i programmi di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Mennoia sugli smascheramenti dei furbetti

Raffaella Mennoia ha parlato di un argomento scottante: chi ama fare il furbo a Uomini e Donne. Il braccio destro di Maria ha dichiarato: “Noi abbiamo lo strumento più efficace: il pubblico. Per fortuna la gente che ci vuole bene ci manda segnalazioni continuamente, sono loro che ci aiutano. È un lavoro di sinergia”.

Il progetto Temptation Island Winter

Nel corso degli annunci sulla nuova programmazione, Mediaset ha reso nota una versione invernale di Temptation Island. Parlando del nuovo programma, Mennoia ha fatto una comparazione con la versione estiva, che è stata ferma la scorsa stagione: “Non so se sarà la stessa cosa, con quelle stesse persone, portarle da un’altra parte. Però sono contenta che la rete abbia pensato a questo, l’ho letto sui giornali, ma vanno fatti tanti ragionamenti su come realizzare questa edizione invernale”.

Curiosità su Saki

Mennoia ha rilasciato anche alcune informazioni sul cane Saki, che accompagna spesso Maria De Filippi in programmi come C’è posta per te. Raffaella ha spiegato che Maria sia un’amante dei cani e che “non c’è stato nessun ragionamento dietro, è venuto in automatico a Maria portare Saki con sé a “C’è posta per te”, non è stato mai addestrato”.