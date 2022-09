Furgone contro trattore, un morto nel Trevigiano

A Mareno di Piave un furgone perde aderenza e va a sbattere con violenza contro trattore, il conducente del mezzo commerciale purtroppo è morto

Sangue sulle strade di Mareno di Piave, in provincia di Treviso, dove un furgone impatta contro un trattore e dove è morto il conducente del mezzo commerciale. I media territoriali spiegano che il sinistro è avvenuto nella prime ore del mattino di oggi, 7 settembre, e che un autista 51enne ha perso la vita dopo l’impatto con il mezzo agricolo guidato da un 49enne.

Furgone contro trattore, un morto

L’impatto fra i due mezzi è avvenuto lungo la strada provinciale 45 in via Distrettuale, e le cause di quel sinistro sono ancora al vaglio attento delle forze di polizia intervenute. Purtroppo l’esito è stato fatale ed a morire è stato l’autista 51enne del furgone, pare deceduto sul colpo.

Mezzo fuori controllo, poi l’impatto

Una prima ricostruzione che deve trovare il conforto degli accertamenti parla della improvvisa perdita di controllo del 51enne del suo mezzo e di un impatto violento contro il mezzo agricolo.

Da Conegliano è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco ed assieme ad essa una unità del del Suem, i sui membri hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo per politraumi. La vittima lascia moglie e due figli. La polizia stradale di Vittorio Veneto ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.