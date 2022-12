Furgone in fiamme a Predazzo: vigili del fuoco al lavoro per strada

Furgone in fiamme a Predazzo: i team dei vigili del fuoco volontari della Provincia autonoma Trento al lavoro per strada contro le fiamme

Paura in Trentino e furgone in fiamme a Predazzo: vigili del fuoco al lavoro per strada quando all’alba di oggi il mezzo ha preso fuoco ma per fortuna nel rogo non ci sono stati feriti, stando a quanto riportato dai media che hanno lanciato la notizia corredata dalle esaustive foto scattate dagli operatori Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari della Provincia autonoma Trento un cui team è tempestivamente e coraggiosamente intervenuto a domare le fiamme.

Il furgone ha preso fuoco, probabilmente a causa di un cortocircuito o di un guasto in vano motore all’alimentazione del carburante questa mattina, giovedì 15 dicembre, a Predazzo, alle 7 circa, lungo la SS 48. Da quanto si apprende e si evince dalle immagini ad intervenire, tempestivamente sono stati i vigili del fuoco volontari di Predazzo.

Sul posto anche Polstrada e tecnici

Fortunatamente nell’incidente non si sono registrati feriti.

I media territoriali spiegano che sul posto sono arrivate a razzo anche le pattuglie con a bordo gli agenti della polizia stradale. I poliziotti si sono subito messi al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Con il personale del 113 sul posto anche quello del servizio gestione strade della Provincia.