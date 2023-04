Furgone incendiato, a fuoco anche tre auto: si indaga

L’ombra del dolo dietro un furgone commerciale incendiato in Campania dopo il quale sono andate a fuoco anche due auto: si indaga. Dai media che hanno preso in esame i fatti di San Giorgio a Cremano si scopre che su quel rogo ad un mezzo adibito a vendita ambulante dei panini i carabinieri della territoriale sono all’opera.

Furgone incendiato, a fuoco tre auto

Lo scopo è capire se possano esservi responsabilità dirette sull’incendio che ha devastato un furgone abbandonato adibito alla vendita ambulante dei panini. Il mezzo, da quanto si apprende sui media campani, è stato distrutto dalle fiamme divampate, questa notte, in un’area privata in via Palmiro Togliatti a San Giorgio a Cremano.

Nessun ferito ma si pensa al dolo

Sempre dai resoconti sull’accaduto si apprende che sono state danneggiate anche tre auto parcheggiate poco distanti dal furgone. Non ci sono stati feriti e le fiamme non hanno investito persone, fiamme che sono state prontamente domate dai Vigili del Fuoco di Ponticelli. Sul posto intanto e dopo la messa in sicurezza sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione: a loro il compito di seguire in stretto collegamento con il magistrato di turno la pista, per ora solo ipotetica, di un rogo doloso e deliberatamente appiccato.