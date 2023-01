Furgone si ribalta in A2 e perde il carico di frutta, due feriti 

Momenti di concitazione e paura in provincia di Salerno, dove per cause che sono tutte da accertare un furgone si ribalta in A2 e perde il carico di frutta: quel brutto sinistro lungo la corsia ha fatto due feriti.

Secondo quanto si apprende dai media locali che hanno trattato la notizia il grosso mezzo adibito a trasporto commerciale di derrate ha iniziato a sbandare e poi si è capovolto sull’Autostrada del Mediterraneo.

Furgone si ribalta e perde il carico di frutta

L’incidente si è verificato nelle ore del mattino del 22 gennaio e da esso due persone sono uscite con traumi. Ferite, quelle a carico della due persone presenti sul camion al momento del ribaltamento, per la quali le stesse sono state immediatamente soccorse dagli operatori del 118 arrivanti prontamente sul luogo del sinistro.

L’arrivo dei soccorritori e della polizia

Sul posto sono giunte anche le pattuglie della polizia stradale, sottosezione Autostrade ed il personale di tronco. I media locali spiegano che l’incidente in questione si è verificato all’altezza dello svincolo di Petina. Una volta soccorsi dai sanitari del 118, i due sono stati e condotti in ospedale a Polla e sottoposti alle cure del caso. Sul posto la Polizia Stradale e l’Anas con gli agenti del 113 che hanno iniziato i rilievi.