Violenza gratuita in Toscana e furiosa lite in un locale a Livorno: un ferito.

Da quanto si apprende ci sono state botte da orbi in via della Pina d’Oro ed una persona è stata portata via in ambulanza parrebbe attinta da una coltellata. I dati su quanto accaduto sono molto confusi e le notizie si stanno sommando in questi minuti, ma lo storico del dramma purtroppo è delineato nel suo contesto generale.

Ci sarebbe stata una furiosa lite a Livorno in via della Pina d’Oro.

Secondo i lanci del media di questi minuti gli avventori ed i testimoni di quella violenta lite hanno dato l’allarme, non è dato sapere se assieme a qualche protagonista dell’episodio, e sono arrivate le forze dell’ordine. Il Telegrafo di Livorno spiega dal canto suo che sul posto sono arrivate a razzo le volanti della Polizia di Stato in forza al Commissariato territoriale.

L’arrivo dei soccorritori e della polizia

Assieme ai mezzi del 113 è giunta sul luogo dell’aggressione anche un’ambulanza della Svs.

I soccorritori del 118 hanno provveduto a prestare le prime cure ad una persona, parrebbe un uomo colpito da un’arma da taglio delle cui condizini di salute si sa pochissimo. Da quanto si apprende la lite in questione sarebbe scoppiata in un negozio etnico della zona, non è dato sapere se per futili motivi o sulla scorta di un pregresso su cui faranno luce gli agenti.