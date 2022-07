Una foto che ritrae il parroco di Furtei don Mario Montis senza vestiti è stata postata su Facebook: lui ignora cosa sia accaduto.

Una foto del parroco di Furtei (Sardegna) don Mario Montis è stata postata su Facebook. Nulla di male se non fosse che il sacerdote è qui ritratto senza vestiti. Il parroco 70enne si è difeso affermando di non sapere cosa sia accaduto, anche perchè, a suo dire, in quel momento così intimo non stava facendo alcuna foto.

Don Mario presta servizio presso la chiesa di Santa Barbara Vergine Martire dal 2016. L’immagine è stata resa nota sul social network lo scorso 3 luglio. In essa si vede il parroco nella doccia con gli occhiali sul naso e crocifisso al collo. La foto ha fatto in poche ore il giro di Furtei, paesino di 1.600 anime.

Furtei, parroco nudo su Facebook: ignora cosa sia accaduto

Don Mario Montis, sanlurese, è nato a Sardara.

L’anziano parroco dichiarato nel corso di un’intervista all’Unione sarda di essere mortificato e di essere tormentato da vari pensieri. Il prete ha spiegato di non capire cosa sia realmente accaduto.

Don Mario Montis è stato sostituito

Don Mario Montis ha precisato: “Non stavo facendo una foto. Sono entrato in doccia e chiudendo una chiamata, visto che non ci vedo bene, forse ho attivato la fotocamera. Ripeto: non lo so”.

Al momento don Mario è stato sostituito da un altro parroco a Furtei.