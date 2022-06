Furto di account, come WhatsApp intende diventare più sicuro

La nota piattaforma di messaggistica, WhatsApp, che da anni accompagna tutte le nostre giornate, potrebbe presto implementare una nuova funzione

Come poter migliorare WhatsApp? Questa è una domanda che si continuano a porre i programmatori dell’app di messaggistica più famosa e utilizzata del mondo. Tra le varie funzioni ce n’è una che potrebbe presto essere ulteriormente sviluppata: quella che aiuterebbe a proteggere gli utenti dai furti di account.

WhatsApp e i possibili furti di account: l’app studia una nuova funzione

Sono davvero decine e decine di milioni gli utenti che ogni giorno, in tutto il mondo, scelgono WhatsApp per tenersi in contatto con i propri amici e parenti. L’app di messaggistica più famosa in circolazione propone spesso nuovi aggiornamenti con piccole migliorie di sistema, per semplificarne all’estremo l’uso. Tra le nuove funzioni a cui si sta attualmente pensando ce n’è una che è, però, particolarmente importante: quella che andrebbe a limitare i possibili furti di account.

I furti di account: le mosse di WhatsApp

Come evitare quindi i furti di account? I programmatori di WhatsApp hanno pensato di inserire un nuovo tassello al livello di sicurezza del client di messaggistica. L’obiettivo, secondo le informazioni raccolte, sarebbe quello di aggiungere un ulteriore codice a 6 cifre quando si effettua un nuovo accesso su dispositivi Android e iOS, che andrebbe ad aggiungersi a quello già normalmente richiesto per accedere con il numero di telefono su uno smartphone diverso da quello che si utilizza di solito.