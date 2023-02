Furto in casa di Meitè: rubati 6 Rolex

Furto in casa di Meitè: rubati 6 Rolex

Furto in casa di Meitè: rubati 6 Rolex

Quello subito da Soualiho Meité è solo l’ennesimo dei furti registrati negli ultimi mesi ai danni di un calciatore professionista.

Il centrocampista francese era in campo nel match della sua Cremonese contro l’Inter quando dei ladri si sono intrufolati nella sua villa.

Cremonese, Soualiho Meité derubato di 6 Rolex

Soualiho Meité è stato vittima di un furto da migliaia di euro. Il 28enne centrocampista si è, infatti, visto sfilare sei orologi Rolex e altri beni dalla sua villa a pochi chilometri da Cremona da alcuni malviventi che sapevano di avere strada libera.

In quelle ore, infatti, il francese era impegnato nella partita contro l’Inter e i suoi famigliari lo avevano seguito allo stadio. Per i ladri, quindi, è stato molto semplice entrare in casa e forzare le cassaforti.

Ennesimo furto ai danni di un calciatore

Negli ultimi anni, spesso i malviventi hanno preso di mira le case de calciatori. Una delle criticità di questo mestiere, infatti, è che è svolto in mondovisione, per chiunque, quindi, è molto semplice sapere quando il proprietario di casa è momentaneamente lontano.

Fortunatamente, però, a differenza di quanto era accaduto con il furto alla villa di Theo Hernandez del Milan e Smalling della Roma, questa volta non ci sono state conseguenze peggiori rispetto a quelle strettamente economiche.