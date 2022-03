Future food Institute: "Nel turismo è importante coinvolgere le comunità"

Roma, 25 mar. – (Adnkronos) – “Vogliamo fare turismo coinvolgendo la nostra comunità è il pilastro che rappresenta l’identità. Per noi è un elemento fondamentale". Lo afferma Sara Roversi, presidente Future Food Institute, in occasione della Pollica Digital Week, manifestazione dedicata all’educazione e all’innovazione digitale al servizio della rigenerazione culturale, sociale ed economica del territorio, in corso fino al 31 marzo nel Castello dei Principi Capano di Pollica (Salerno).

L’evento è organizzato da Future Food Instute in collaborazione con il Comune di Pollica, partner dell’iniziativa sono Fondazione Italia Digitale, Pa Social, Europe Direct Salerno, IgersItalia, Adnkronos e Rinnovabili.it.

"Digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale: le sfide del Pnrr ci impongono di affrontare una vera e propria transizione culturale, e di acquisire nuove competenze nel settore digitale, potente mezzo, inclusivo e partecipativo, per avvicinarci al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal e dell'Agenda 2030, promuovendo uno sviluppo che non solo sia sostenibile, ma in grado di promuovere una vera e propria rigenerazione partecipata ed integrale dei territori e delle comunità” conclude Roversi.