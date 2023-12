Future4Puglia e gli obiettivi di Green Independence

Bari, 04 dic. (askanews) – A margine del ciclo di eventi Future4Puglia, dello scorso 28 novembre, presso la sala conferenze dell’Acquedotto pugliese a Bari. Abbiamo parlato con Alessandro Monticelli, Ceo e Founder di Green Independence:

“L’obiettivo di Independence è quello di accelerare la transizione energetica. Questo decentralizzando la produzione di idrogeno verde e portandola non solo all’interno del comparto industriale ma anche lungo le infrastrutture. Noi immaginiamo l’idrogeno verde prodotto lungo le autostrade, lungo le ferrovie e magari anche sui tetti delle nostre case. Questo viene fatto tramite un pannello solare multifunzionale che noi chiamiamo ‘nuova foglia artificiale’ perché lavora come una foglia ossia prende le acque di scarto, le ricicla per fare idrogeno verde con l’energia del sole. Questo è quello che noi vogliamo fare e siamo contenti di farlo in Puglia”.