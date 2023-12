Future4Puglia, l'impiego di idrogeno verde

Bari, 04 dic. (askanews) – A margine del ciclo di eventi Future4Puglia, dello scorso 28 novembre, presso la sala conferenze dell’Acquedotto pugliese a Bari. Abbiamo parlato con Francesco Corvace, Dirigente Servizio Energia e Fonti alternative e rinnovabili di Regione Puglia:

“In Puglia l’impiego dell’idrogeno verde è la soluzione ideale. Sia nei termini di accumulo dell’energia da fonti rinnovabili in eccesso nei momenti di over generation, e quindi di messa a disposizione di quella energia che può essere restituita dall’idrogeno stesso nel momento in cui anziché essere dispersa; e sia come utilizzo impiego locale dell’idrogeno stesso per favorire quella filiera economica che di quel vdettore energetico può nutrirsi. Questo sia per decarbonizzare il sistema produttivo che produce emissioni impattanti, e sia per realizzare una filiera economica che si nutre di quella matrice d’ingresso per il proprio ciclo produttivo e quindi anche per utilizzi locali”.