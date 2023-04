Fvg: Rampelli, 'vittoria Fedriga conferma buongoverno a tutti i livelli'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "La vittoria del presidente Fedriga conferma che la politica del buongoverno premia a tutti i livelli. Se qualcuno sperava in un test per saggiare la tenuta dell’esecutivo Meloni deve fare i conti con la realtà: la sinistra in tutte le sue versioni e muta...

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – "La vittoria del presidente Fedriga conferma che la politica del buongoverno premia a tutti i livelli. Se qualcuno sperava in un test per saggiare la tenuta dell’esecutivo Meloni deve fare i conti con la realtà: la sinistra in tutte le sue versioni e mutazioni, non ha speranza. Forse dovrebbe rimodulare la sua opposizione forsennata e pretestuosa e mostrare correttezza e senso dello Stato invece di ostinarsi nella ormai consunta pratica della demonizzazione dell’avversario e delle sue proposte. Sempre che sia interessata a essere competitiva e a rendere possibile l’alternanza di governo". E’ quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.

"Intanto – ha continuato Rampelli – il grande lavoro di Fedriga e della coalizione la relegano all’opposizione in Friuli Venezia Giulia per altri 5 anni, come in tutta l’Italia. Grande soddisfazione per lo strepitoso risultato di Fdi rispetto alle scorse regionali. Al presidente Fedriga gli auguri di buon lavoro".