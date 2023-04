Fvg: Rosato, 'partita mai aperta, sapevamo che non avremmo recuperato'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Il Friuli Venezia Giulia non è mai stata partita aperta, sapevamo che non saremmo riusciti a recuperare tanto terreno a destra. Bisogna essere onesti. Un pezzo importante del nostro elettorato ha votato Fedriga, che alla fine è un moderato più di tanti altri.” Così in un’intervista a l’Identità il deputato di Azione – Italia Viva Ettore Rosato.