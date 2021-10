G20: a P.Chigi l'attesa per Biden, piazza Colonna blindata, la 'trattativa' per le tv

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – La bella vita romana oggi si ferma a piazza di Pietra, dove ristoranti e caffè brulicano di turisti, passanti e clienti. Per il resto tutto il centro storico -nel perimetro prossimo a Palazzo Chigi- è blindato per l'arrivo del presidente statunitense Joe Biden, atteso per un bilaterale con il premier Mario Draghi alla vigilia del G20.

Le vie sono state interdette ai pedoni, compreso il tratto di via del Corso che costeggia piazza Colonna, il largo dove affaccia il Palazzo che ospita la presidenza del Consiglio.

Per una mezz'ora buona sono state bandite persino le telecamere tv, decisione della Questura di Roma 'suggerita', stando ai rumors interni, dagli statunitensi. Le dirette sono state spostate nella vicina piazza Montecitorio, con molti cronisti sul piede di guerra, tanto che c'è stata una sorta di 'trattativa' per far rientrare riflettori, luci e telecamere nel piazzale antistante Palazzo Chigi, dove ora sono ammessi cameraman e strumentazioni tecniche e da dove sono riprese puntuali le dirette per il racconto dell'arrivo della coppia presidenziale: Biden sarà infatti accompagnato dalla moglie Jill.