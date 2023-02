G20: al via i lavori del Women 20 in India su parità di genere

(Adnkronos) – Prende il via ufficialmente questa settimana la presidenza indiana del W20, il gruppo ufficiale del G20 sulla parità di genere. Molte le iniziative promosse in preparazione del summit previsto per il prossimo giugno e che produrranno il documento che sarà poi consegnato al primo ministro indiano Narendra Modi.

Una delegazione italiana del W20, formata da Linda Laura Sabbadini, Elvira Marasco, Katia Petrini, Sveva Avveduto, Gianna Avellis e Martina Rogato, Annamaria Tartaglia, parteciperà all’avvio dei lavori della presidenza indiana che si svolgeranno ad Aurangabad il 27 e 28 febbraio e che avranno come focus l’imprenditoria femminile, il cambiamento climatico, l’istruzione e l’empowerment, lo sviluppo delle aree rurali, i divari di genere nel digitale.

Diversi incontri del W20 Italia sono in agenda in India. Tra questi, nella giornata di sabato 25 febbraio la delegazione del W20 sarà alla Panjab University di Chandigarh, per un incontro con docenti e studentesse dell’Università in un dibattito su donne e diritti umani. Nel corso della visita ufficiale in India la delegazione italiana renderà omaggio al Raj Ghat, il memoriale di Delhi dedicato al Mahatma Gandhi, il leader pacifista del movimento per la libertà ucciso proprio 75 anni fa.