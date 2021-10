G20, al via la riunione dei ministri delle finanze e della salute

Roma, 29 ott. (askanews) – Al via a Roma all’Eur, al Palazzo delle Fontane, la riunione congiunta di ministri delle finanze e della salute del G20, che precede gli incontri di capi di Stato e di governo previsti il 30 e 31 ottobre.

L’arrivo dei ministri delle finanze, Daniele Franco, e della salute, Roberto Speranza che dopo alcuni bilaterali apriranno i lavori. Presente anche Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’Economia.

Il tema portante sono gli sforzi congiunti e il supporto finanziario che le maggiori economie globali possono

dare alla lotta alla pandemia di Covid-19, specialmente per i paesi maggiormente in affanno nel reperire fondi per cure e vaccinazioni.