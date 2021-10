G20, Biden in Vaticano per il suo incontro con il Papa

Milano, 29 ott. (askanews) – Joe Biden, secondo presidente cattolico nella storia degli Stati Uniti, arriva in Vaticano per incontrare il Papa. Biden è accolto da monsignor Leonardo Sapienza, Reggente della Casa Pontificia. Questa visita, di grande importanza personale per il fervente praticante che è Joe Biden, avviene prima degli incontri faccia a faccia con il capo del governo italiano Mario Draghi, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e si pone alla vigilia del vertice del G20, sabato e domenica nella capitale italiana.