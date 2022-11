G20: bilaterale Meloni-Trudeau, focus su Polonia, comune sostegno a Kiev**

Bali, 16 nov. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale con il primo ministro canadese, Justin Trudeau, a margine dei lavori del G20 di Bali. Lo scambio, informa Palazzo Chigi, si é concentrato sugli ultimi avvenimenti in Polonia collegati all&...

Bali, 16 nov.

(Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale con il primo ministro canadese, Justin Trudeau, a margine dei lavori del G20 di Bali. Lo scambio, informa Palazzo Chigi, si é concentrato sugli ultimi avvenimenti in Polonia collegati all’aggressione russa all’Ucraina, sulle relazioni transatlantiche e sulla stretta collaborazione in ambito NATO, G7 e G20. È stato confermato il comune sostegno all'Ucraina, e l’impegno sulla transizione climatica, per la ripresa economica, e per il rafforzamento del ruolo delle donne nella società.

Il presidente del Consiglio si é soffermato sull’importanza delle relazioni commerciali con il Canada, che si sviluppano nel quadro dell’accordo di partenariato strategico.