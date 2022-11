G20: che significato ha la spilla d'oro indossata da Giorgia Meloni?

Giorgia Meloni ha appena portato a termine la sua partecipazione al G20 di Bali, uno degli eventi politici di certo più importanti dei suoi primi mesi come Presidente del Consiglio.

La premier anche in questo caso ha continuato a sfoggiare i suoi classici abiti sartoriali, rigorsamente maschili (voci di corridoio dicono che siano firmati tutti Giorgio Armani): scuri dal taglio classico con ben pochi dettagli che possano catturare gli sguardi, ma in queste apparizioni in particolare la donna non ha potuto fare a meno, quale? Una spilla d’oro appuntata sul petto.

LEGGI ANCHE:

La spilla di Giorgia Meloni, immagine e significato

L’oggetto in questione, che ha destato scalpore sui diverse testate nazionali, non è altro che una foglia stilizzata realizzata nel tipico stile indonesiano: interamente in oro, la foglia ha voluttuosi ricami che dal fiore centrale si dipartono verso l’esterno formando una piccola sporgenza verso il basso.

LEGGI ANCHE:

Per chi ha seguito l’importante incontro tra i tanti leader mondiali però, questo simbolo non risulterà affatto nuovo, anzi, è apparso sulle giacche di tutti i partecipanti: da Erdogan al primo ministro dell’India Modi.

Con tutta probabilità questo oggetto non è altro che un gentile omaggio del premier indonesiano dato in regalo ai rappresentati di ogni Paese.