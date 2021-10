G20: dichiarazione finale, 'su ripresa economia rischio varianti Covid e ritmo vaccini'

Milano, 31 ott. (Adnkronos) – Nel 2021 l'attività economica globale "si è ripresa a ritmo sostenuto, grazie alla diffusione dei vaccini e alle politiche di sostegno. La ripresa, tuttavia, rimane altamente divergente tra e all'interno dei Paesi ed esposta a rischi al ribasso, in particolare la possibile diffusione di nuove varianti di Covid-19 e ritmi irregolari di vaccinazione".

E' quanto si sottolinea nella dichiarazione finale adottata dal G20 di Roma. "Rimaniamo determinati a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per tutto il tempo necessario per affrontare le conseguenze negative della pandemia, in particolare su coloro che sono stati più colpiti, come donne, giovani e lavoratori poco qualificati, e sulle disuguaglianze", si aggiunge.