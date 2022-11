Bali, 16 nov. (Adnkronos) - "L'uso o la minaccia di uso di armi nucleari è inammissibile". E' quanto si legge nella dichiarazione finale del G20 di Bali, in Indonesia. "La risoluzione pacifica dei conflitti - si legge ancora - gli sforzi per affrontare le crisi, cos&i...

Bali, 16 nov.

(Adnkronos) – "L'uso o la minaccia di uso di armi nucleari è inammissibile". E' quanto si legge nella dichiarazione finale del G20 di Bali, in Indonesia. "La risoluzione pacifica dei conflitti – si legge ancora – gli sforzi per affrontare le crisi, così come la diplomazia e il dialogo, sono vitali. L'era di oggi non deve essere di guerra".