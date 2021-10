Roma, 31 ott (Adnkronos) – "In che cosa siamo riusciti? Abbiamo impegnato risorse notevoli, abbiamo mantenuto questi impegni e abbiamo fatto sì che nostri sogni sono ancora vivi e stanno facendo progressi". Lo ha detto Mario Draghi nello speech finale del G20.

"Saremo giudicati per quello che faremo, non per quello che diciamo", ha sottolineato il premier.