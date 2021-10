G20: Draghi, 'Parlamenti a lavoro per ripresa forte ed equa'

Roma, 7 ott (Adnkronos) – "Anche in presenza di divisioni profonde, i Parlamenti si adoperano per tenere aperto il dialogo tra Paesi. Lo fate su base bilaterale, con assemblee multilaterali, e attraverso incontri frequenti dei Presidenti dei Parlamenti. Collaborate per trovare soluzioni comuni ai problemi globali".

Lo ha detto Mario Draghi al G20 dei Parlamenti in Senato.

"Penso alla necessità di garantire una ripresa economia forte ed equa dopo la pandemia; Alla lotta al cambiamento climatico; e all’impegno per il miglioramento della condizione femminile", ha spiegato il premier.