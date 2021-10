G20: Fico, 'Parlamenti centrali, valore aggiunto per affrontare sfide cruciali'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – "Si è concluso il G20 Parlamenti, organizzato insieme al Senato a Palazzo Madama. Ringrazio la Presidente Casellati per l’ospitalità e per la collaborazione che continuerà per i lavori della Pre-Cop 26 parlamentare che questo pomeriggio prenderà il via a Montecitorio".

Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su Fb.

"Dopo la crisi generata dalla pandemia, per una ripresa stabile e sostenibile in senso ambientale, sociale ed economico, come per tutte le sfide del nostro tempo, potremo individuare soluzioni adeguate per i cittadini soltanto promuovendo una convinta collaborazione multilaterale e facendo leva sul necessario comune senso di responsabilità. I Parlamenti hanno e avranno un ruolo centrale: la loro voce, risultato di confronti – anche vivaci- tra posizioni diverse sono un valore aggiunto per affrontare questioni cruciali".