G20: Franco, 'per investimenti infrastrutture ruolo chiave nella ripresa'

Roma, 3 giu. – (Adnkronos) – Roma, 3 giu. – "Gli investimenti in infrastrutture sono centrali nella ripresa e per sostenere la crescita: c'è una finestra di opportunità irripetibile che li rende particolarmente efficaci. In periodi di incertezza come questo il loro moltiplicatore è maggiore e al tempo stesso possono avere un impatto maggiore nello stimolare quelli privati".

Lo sottolinea il ministro dell'Economia Daniele Franco nell'intervento di apertura del G20 Infrastructure Investors Dialogue, organizzato dalla presidenza italiana.