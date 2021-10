G20, i leader alla Fontana di Trevi con lancio della monetina

Roma, 31 ott. (askanews) – Centro storico di Roma blindatissimo per la passeggiata dei grandi del mondo nella Capitale d’Italia per il G20, conclusa con visita e tradizionale lancio della monetina nella Fontana di Trevi, ripulita e addobbata a festa per l’occasione; moquette azzurra sui gradini e granatieri schierati.

Foto di gruppo per l’ultimo giorno del summit con Draghi che chiama accanto a se la ex cancelliera Merkel.

Subito dopo il ritorno alla Nuvola, all’Eur, per proseguire i lavori del Summit che vedono l’intervento del principe Carlo d’Inghilterra, subito prima della seconda sessione del Climate Change and Environment.