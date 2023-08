L’India ha scelto di non invitare l’Ucraina al vertice del G20 che si terrà il prossimo mese. Una decisione inaspettata, tenendo conto che la Russia è stata invitata.

G20, l’India esclude l’Ucraina dai Paesi invitati

L’India ha deciso di non invitare l’Ucraina al vertice del G20 che si terrà a Nuova Delhi, tra il 9 e il 10 settembre 2023. Il Paese ha rotto una tradizione che vedeva la presenza costante di Volodymyr Zelensky agli incontri. Il governo di Nuova Delhi ha pubblicato la lista dei leader e degli ospiti del summit sul suo sito ufficiale. Vladimir Putin, presidente russo, sarà presente e non rischia l’arresto su mandato della Corte Penale Internazionale in India. Non c’è, invece, Zelensky, il cui invito sarebbe stato subordinato alla decisione del Paese ospitante. L’India non vuole che il dossier ucraino domini le discussioni del forum delle venti economie più industrializzate del mondo, che intende mantenere legate a dossier economico-finanziari e di cooperazione allo sviluppo.

G20, chi ci sarà: probabile l’arrivo di Putin

La priorità dell’India era mettere al centro del summit temi fondamentali, di tipo economico e finanziario, evitando che altre questioni, ritenute secondarie, assorbano l’attenzione. Narendra Modi ha sempre mantenuto una linea neutrale sul conflitto. La possibilità che Putin sia presente all’incontro è alta, ma ci saranno anche molti altri leader. Sono stati invitati i leader di Paesi in via di sviluppo come Bangladesh e Nigeria, oltre ai rappresentanti di economie dinamiche, come Singapore e Emirati Arabi Uniti, oltre a Spagna e Olanda, che sono ospiti fissi. Ci saranno grandi nomi delle organizzazioni internazionali, come l’Onu. con Antonio Guterres, e il Fondo Monetario Internazionale di Kristalina Georgieva. L’attenzione più grande sarà per Ajay Banga, neo-presidente della Banca Mondiale, di origini indiane. Non mancheranno Masatsugu Asakawa dell’Asian Development Bank, Gilbert Houngbo dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e Tedros Adhanom Ghebreyesus dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.