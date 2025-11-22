G20 Johannesburg, i leader al vertice senza Trump

Milano, 22 nov. (askanews) – I leader mondiali hanno iniziato i lavori al vertice del G20 a Johannesburg, in Sudafrica, un summit segnato dall’assenza del presidente americano Donald Trump e dalle tensioni tra Stati Uniti ed Europa sul piano per il futuro dell’Ucraina. Tra i capi di governo ripresi in arrivo ci sono il premier britannico Keir Starmer, il canadese Mark Carney, il presidente brasiliano Lula, il turco Recep Tayyip Erdogan, lo spagnolo Pedro Sanchez, il francese Emmanuel Macron, l’indiano Narendra Modi e la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, accolti dal presidente sudafricano Cyril Ramaphosa.

Il vertice si apre mentre gli alleati europei cercano una posizione comune in risposta alla proposta avanzata da Washington, che prevede concessioni significative a Mosca per porre fine alla guerra in Ucraina.

La presidente del Consiglio italiana interviene in tutte e tre le sessioni del vertice.