G20, le consorti ed i mariti dei leader in giro per Roma

Nel primo pomeriggio c'è stata la visita in Vaticano per ammirare gli affreschi della Cappella Sistina. Stasera nel programma c'è il Quirinale.

L’inizio del G20 ha dato il via anche per il programma delle consorti e dei mariti dei leader che, capitanati dalla first lady Serenella Draghi, hanno già visitato il Colosseo, da lì si sono recati a Villa Pamphilj.

G20, il programma in giro per Roma delle consorti e dei mariti dei leader

Sono bene dodici i partner presenti di cui solo due uomini, il marito della cancelliera tedesca Angela Merkel, Joachim Sauer, e quella della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, Heiko von der Leyen. In programma c’è una visita ai Musei Vaticani e alla Cappella Sistina. Il giro si concluderà alle Terme di Diocleziano, al quale prenderanno parte anche i leader, ad eccezione del presidente Usa, Joe Biden, e quello brasiliano, Jair Bolsonaro.

Al termine del tour della capitale, ad attenderli ci sarà una cena offerta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale.

Alla vigilia del G20, la passeggiata del presidente brasiliano

Giornata di relax insomma, con qualche assaggio qua e là di prodotti locali e qualche selfie per le strade di Roma per ricordare la giornata. Ieri, invece, c’era stata la passeggiata del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, nella Capitale: l’occasione è raccontata in un video pubblicato dallo stesso capo di Stato sul suo profilo Twitter.

In esso si sente chiaramente il sottofondo dell’Inno di Mameli, mentre le immagini mettono in evidenzia il leader sudamericano che passeggia a Piazza della Rotonda e a Fontana di Trevi, accompagnato dalla sicurezza e da alcuni cittadini. A quest’ultimi il leader brasiliano ha concesso fotografie e selfie. Durante il giro, Bolsonaro ha scelto di fare un aperitivo in una salumeria accanto al Pantheon, gustando un panino e bevendo una semplice Coca–Cola.

Il video si chiude sfumando verso l’immagine della bandiera italiana.

Alla vigilia del G20, la cena romantica tra il primo ministro britannico e la sua dolce metà

Per quanto concerne il primo ministro britannico, Boris Johnson, e la consorte, in dolce attesa del secondo figlio, essi hanno passato una serata romana ieri con una cena a piazza Navona, seguita da una passeggiata sulle scalinate di Trinità dei Monti, in Piazza di Spagna, aiutati anche dal clima clemente, considerando quello attuale britannico.