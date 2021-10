G20, Mattarella si rivolge ai leader: “Gli occhi di miliardi di persone sono puntati su di noi”

"Gli occhi di miliardi di persone sono puntati su di noi", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai leader del pianeta.

In occasione del Pranzo Ufficiale che è stato offerto dal Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è rivolto ai leader del pianeta che si sono riuniti a Roma in occasione del G20. Il Capo dello Stato, attraverso un discorso ricco e di ampio respiro, ha chiamato i leader a grandi responsabilità nei confronti dei cittadini.

“Gli occhi di miliardi di persone, di interi popoli, sono puntati su di noi e sui risultati che sapremo conseguire” ha dichiarato a questo proposito.

G20 Mattarella, “Il momento è questo”

Nel corso del suo intervento, Mattarella ha messo in evidenza come tocchi a chi è stato investito da responsabilità doversi fare carico delle grandi sfide che il pianeta ci mette davanti: “Sono fiducioso che i nostri Paesi risponderanno all’appello che viene dall’opinione pubblica mondiale.

Ne saremo all’altezza se riusciremo a ritrovare il filo della collaborazione e il senso della responsabilità che l’odierna e crescente interdipendenza tra popoli e nazioni del pianeta ci impone”.

G20 Mattarella, “Multilateralismo e cooperazione uniche risposte concrete”

Il Capo dello Stato ha proseguito facendo leva su come la strada da seguire per mitigare le tensioni che stanno investendo il pianeta sia quella del multilateralismo e della cooperazione: “La pandemia ha reso evidente, in maniera drammatica, che nessuno […] è in grado di affrontare, da solo, problemi che riguardano la condizione generale dell’umanità”.

Ha poi aggiunto: “Negli ultimi anni la governance globale fondata su un ordine basato anzitutto sul rispetto del diritto internazionale e sul consolidamento dello Stato di diritto è risultata indebolita, a questa deriva va opposto un nuovo ciclo, fatto di dialogo e di fiducia!”

G20 Mattarella, “Al centro delle nostre preoccupazioni le persone e la loro vita”

Infine il Presidente della Repubblica ha ribadito ancora una volta quale sia il ruolo dei leader nei confronti delle persone: “Sono le persone e la loro vita a dover essere al centro delle nostre preoccupazioni.

Sono temi prioritari come la lotta alla povertà e la riduzione del divario tra Nord e Sud del mondo per conseguire l’obiettivo di eliminarlo, la sicurezza dell’alimentazione e la sostenibilità dei sistemi alimentari, la salute e l’istruzione”.

Ha poi concluso: “Siamo inoltre consapevoli di come incida su questa fase l’esigenza di affrontare e risolvere questioni di grande rilievo quali la riforma del sistema del commercio internazionale e la transizione digitale”.