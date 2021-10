G20: Mattarella, 'urgenze mondiali non più rinviabili, nessuno può farcela da solo'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – "La Repubblica Italiana ha accolto quest’impegno con senso di responsabilità, consapevole di un contesto internazionale sempre più multiforme, gravato inoltre dalla pandemia. Numerose le urgenze di fronte alle quali ci troviamo. Le risposte non sono procrastinabili.

La pandemia ha reso evidente, in maniera drammatica, che nessuno –a prescindere dalle dimensioni della sua economia– è in grado di affrontare, da solo, problemi che riguardano la condizione generale dell’umanità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione del pranzo in onore dei Capi di Stato e di Governo e delle altre Personalità che partecipano al Vertice G20.

"Il multilateralismo e la cooperazione -ha ribadito il Capo dello Stato- rappresentano le sole risposte concrete ed efficaci alle difficoltà e alle tensioni che attraversano il pianeta.

Si tratta di una semplice constatazione di fatto e non di una astratta affermazione di principio".