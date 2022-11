Bali, 16 nov. (Adnkronos) - "Abbiamo parlato con il primo ministro australiano, di origini italiane e molto orgoglioso delle sue origini: si può lavorare per la crescita di un rapporto in un economia dinamica e complementare alla nostra. Si può rafforzare una collaborazione. Abbi...

(Adnkronos) – "Abbiamo parlato con il primo ministro australiano, di origini italiane e molto orgoglioso delle sue origini: si può lavorare per la crescita di un rapporto in un economia dinamica e complementare alla nostra. Si può rafforzare una collaborazione. Abbiamo parlato di guerra in Ucraina e anche di Indopacifico". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa al termine del G20 di Bali.