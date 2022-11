Bali, 16 nov. (Adnkronos) - "Ottimo incontro con Giorgia Meloni. Abbiamo scambiato opinioni su come India e Italia possano lavorare a stretto contatto in settori come l'energia, la difesa, la cultura e nell'incentivare il cambiamento climatico. Ci siamo anche concentrati sui modi per ...

(Adnkronos) – "Ottimo incontro con Giorgia Meloni. Abbiamo scambiato opinioni su come India e Italia possano lavorare a stretto contatto in settori come l'energia, la difesa, la cultura e nell'incentivare il cambiamento climatico. Ci siamo anche concentrati sui modi per rafforzare la partnership economica tra i nostri paesi". Lo scrive in un tweet il primo ministro indiano Narendra Modi.