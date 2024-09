G20: presentato W20 alla Camera, 'rafforzare ruolo donne, senza dignità no parità'

Roma, 24 set. (Adnkronos) – È stato presentato a Roma, nella sala stampa della Camera dei deputati, il Summit del W20 che si terrà a Rio de Janeiro dal 27 settembre al 2 ottobre. Sono intervenute le deputate Chiara Braga, Capogruppo Pd Camera e Cristina Rossello, componente di Fi della commissione politiche UE della Camera, l'amb. d'Italia in Brasile Alessandro Cortese, Linda Laura Sabbadini ed Elvira Marasco del W20 Italia, la Capo delegazione del W20 Brasile Adriana Carvalho, la people, culture and organization vice president Tim Brasil, Maria Antonietta Russo, la vice president institutional communication and sustainability di Tim Maria Enrica Danese.

Il Women 20 (W20) è il gruppo ufficiale del G20 dedicato alla promozione della parità di genere e dell'emancipazione femminile. Creato nel 2015 durante il vertice del G20 in Australia, il W20 ha l'obiettivo di formulare proposte di policy e raccomandazioni ai leader dei Paesi membri per migliorare la partecipazione economica delle donne. Include oltre cento delegate provenienti da 19 Paesi e dall'Unione Europea, affrontando tematiche come l'imprenditoria femminile, l'accesso al credito, la presenza delle donne nelle discipline Stem, la care economy (economia della cura), la violenza di genere e i cambiamenti climatici.

Per Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera dei deputati, “oggi come non mai il G20 e con esso il W20 – con il grande lavoro della Presidenza brasiliana – richiede alla Comunità internazionale coraggio e ambizione. Siamo chiamati a vincere non solo le grandi sfide globali in atto: guerre, carestie spesso dovute alla crisi climatica, gli strascichi del post-pandemia ancora presenti, ma anche chiamati a rendere con azioni concrete e non procrastinabili il pianeta più umano, più inclusivo e meno inquinato. Solo una battaglia seria contro la povertà e il cambiamento climatico, che peraltro coincide con la cura “della casa comune” e delle persone, assicura una reale ripresa economica inclusiva e sostenibile sia ambientalmente che socialmente”.

Cosa possono fare Parlamento e la politica in generale? Per la rappresentante di Fi e componente della Commissione politiche Ue della Camera dei deputati, Cristina Rossello “ci sono già state e ci sono iniziative positive che di volta in volta vengono messe a terra compatibilmente coi piani finanziari e gli equilibri necessari. Il Parlamento ha lavorato costantemente per un più forte coinvolgimento delle donne nei ruoli apicali, ma non può e non deve mai dichiararsi soddisfatto di norme a tempo o basate su percentuali, proprio per la sfida che da anni abbiamo accettato e stiamo conducendo. Non possiamo consentirlo e la società deve evolversi in modo naturale, non dovremo mai ridimensionare le nostre aspettative. Per aumentare la competitività dei vari Paesi è necessario avere più donne nei posti apicali”.

Linda Laura Sabbadini, già Chair del W20 Italia nel 2021, invita a “Guardare il mondo con occhi di donna. Questo faremo a Rio de Janeiro, delineare le nostre strategie, di cui i leader del G20 dovranno tener conto. Basta con le promesse non realizzate. In un momento difficilissimo a livello mondiale, con guerre, terrorismo, attacchi alla democrazia, più spazio alle donne proprio nella risoluzione dei conflitti. Le donne salveranno il mondo è costruiranno ponti e non muri. Lo fanno tutti i giorni”.

Per Elvira Marasco, presidente AW20 e fondatrice della delegazione italiana del Women 20, “I Paesi membri delle Nazioni Unite si sono impegnati a disegnare ‘un futuro migliore’ per l'umanità colpita dalle guerre, dalla povertà e dal riscaldamento globale. In quest'ottica vediamo il ruolo di Women20 sempre più fondamentale. È importante che le donne siano sempre più presenti nei delicati processi che mirano a raggiungere tangibili miglioramenti della vita di tutti”.

"Per il Gruppo Tim questa iniziativa – ha dichiarato la vice president institutional communication and sustainability di Tim Maria Enrica Danese – Nel lavoro le donne sono ancora in svantaggio rispetto agli uomini, penalizzate da pregiudizi che ostacolano il cambiamento. Partire direttamente dalla fine, facendo diventare normale il fatto che siano in prima linea, è un modo per superare i bias che ancora caratterizzano il mercato del lavoro. In Tim abbiamo sposato questo approccio sia all’interno dell'azienda, a partire dai Consigli di Amministrazione del Gruppo, che facendoci portatori di questi valori nella società. Da anni portiamo avanti un Piano per il miglioramento della situazione in azienda e per farlo usiamo tutti gli strumenti a disposizione, le leve organizzative, il sistema di incentivazione, la politica di remunerazione. Ma bisogna creare anche un terreno più fertile. Per questo abbiamo lanciato una vera campagna di comunicazione con claim "La parità non può aspettare".

Per il Gruppo TIM questa iniziativa di oggi è importante perché ci rappresenta molto. TIM e TIM Brasil sono qui insieme e si riconoscono in un progetto comune rilevante, creare parità tra uomini e donne, presupposto fondamentale per crescere come società e come azienda". "Non c'è parità senza dignitá. Per questo la lotta contro la violenza sulle donne, violenza di qualsiasi genere (fisica, psicologica, economica…), è il prerequisito imprescindibile per una società più giusta", ha aggiunto la people, culture and organization vice president di Tim Brasil, Maria Antonietta Russo.

Il Summit del W20 precede il vertice dei Capi di Stato e di governo del G20, che si terrà sempre a Rio de Janeiro il 18 e 19 novembre 2024, consolidando il Brasile come protagonista della scena internazionale nella promozione dell’uguaglianza di genere.