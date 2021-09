Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha accolto i ministri e i delegati che si sono recati a Roma per partecipare al G20 sulla Salute.

In occasione del G20 sulla Salute, il ministro della Salute Roberto Speranza ha ricevuto i delegati che parteciperanno alla riunione ministeriale in programma. L’incontro è avvenuto presso i Musei Capitolini, a Roma.

G20 Salute, Speranza accoglie i delegati: in programma, due giornate di incontri

In questo modo, si è dato inizio a due giorni di incontri a porte chiuse che si svilupperanno all’insegna di serrati confronti sulle strategie più adatte in contesto internazionale per contrastare la diffusione del coronavirus. Verranno affrontate, inoltre, anche le misure da adottare rispetto all’eventuale insorgere di ulteriori e generiche pandemie, in futuro.

G20 Salute, Speranza accoglie i delegati: “Occasione per rafforzare le relazioni internazionali”

In seguito all’arrivo dei delegati ai Musei Capitolini di Roma, il ministro Speranza ha postato un messaggio su Twitter, annunciando di aver incontrato i colleghi afferenti ai Governi del Regno Unito, della Russia e dell’India e spiegando: “Questa mattina ho incontrato Sajid Javid, Segretario di Stato per la Salute e gli Affari sociali del Regno Unito, il Ministro della Salute indiano, Mansukh Mandaviya, e il Ministro della Salute della Federazione Russa, MichailMuraško – e ha aggiunto –.

Il G20 che si sta svolgendo è un’occasione per rafforzare le relazioni internazionali e rilanciare i valori universalistici della salute.

G20 Salute, Speranza accoglie i delegati: i temi discussi

Nello specifico, il primo incontro che si terrà nella giornata di domenica 5 settembre, il G20 sulla Salute è stato suddiviso in tre differenti sessioni.

La prima sessione del G20 sulla Salute, che si svolgerà dopo l’accoglienza di ministri e delegati da parte del ministro Speranza, verrà incentrata sul “Monitorare l’impatto globale sulla salute della pandemia da Covid-19, con una valutazione dettagliata delle sue conseguenze nell’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile”.

La sessione, quindi, analizzerà il modo in cui la pandemia da SARS-CoV-2 sta influendo sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) previsti all’interno dell’Agenza 2030. La lunga emergenza sanitaria causata dal coronavirus, infatti, sta gravando in modo significativo sul raggiungimento degli obiettivi Sdg.

La seconda sessione del G20 sulla Salute, invece, verrà dedicata alla redazione di indicazioni specifiche legate ai cambiamenti causati dalla pandemia. In particolare, i delegati tenteranno di rispondere a quesiti sul tema della prevenzione e cercheranno di sviluppare piani d’azione capaci di incrementare la collaborazione e il coordinamento in contesto internazionale. In un simile scenario, si riconferma la centralità del ruolo assunto dall’Oms.

La terza sessione, infine, analizzerà i “control tools” che stanno consentendo ai governi di tutto il mondo di contrastare con successo la minaccia rappresentata del SARS-CoV-2.

Nella giornata di lunedì 6 settembre, poi, si terrà il secondo incontro del G20 sulla Salute, focalizzato sui “Piani di preparazione attraverso l’approccio One Health e la risposta coordinata e collaborativa a livello globale alle emergenze sanitarie”.