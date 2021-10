G20: tempi lunghi lavori, in stand-by bilaterali Draghi con Canada, Indonesia e Singapore

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – Tempi più lunghi del previsto, come di consueto, per il G20, anche se questa volta la presidenza è affidata all'Italia, dunque al puntualissimo Mario Draghi. Ma anche a Roma i lavori del summit sono andati per le lunghe, e così sono rimasti in stand-by alcuni bilaterali appuntati nell'agenda del presidente del Consiglio, ovvero quelli con il primo ministro del Canada, Justin Trudeau; con il Presidente dell’Indonesia, Joko Widodo; con il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong.

Nelle prossime ore, ma soprattutto nelle giornata di domani, si capirà se si ci sarà spazio per recuperare.