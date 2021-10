G20: Yellen, 'da accordo globale su fisco benefici per economia Usa'**

Roma, 30 ott. – (Adnkronos) – Quello approvato oggi da "ogni capo di stato del G20" è "un accordo storico sulle nuove regole fiscali internazionali, inclusa una tassa minima globale che porrà fine alla dannosa corsa al ribasso sulla tassazione delle società". Lo sottolinea il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen ricordando che "è un momento critico per gli Stati Uniti e l'economia globale".

Congratulandosi con il presidente Biden "per questo risultato" la Yellen sottolinea come "questo accordo trasformerà l'economia globale in un luogo più prospero per le imprese e i lavoratori americani". "Piuttosto che competere sulla nostra capacità di offrire tariffe più basse, l'America ora competerà sulle capacità della nostra gente, le nostre idee e la nostra capacità di innovare". E questa, conclude, "è una gara che possiamo vincere".