G7 2025: tensioni commerciali e conflitti tra Iran e Israele in primo piano

Al G7 in Canada, si affrontano le sfide commerciali e le tensioni tra Iran e Israele.

Il vertice del G7 in Canada si apre sotto il segno delle tensioni globali. I leader mondiali si trovano a dover affrontare non solo le sfide economiche derivanti dalla guerra commerciale avviata dagli Stati Uniti, ma anche le crescenti tensioni geopolitiche, in particolare tra Iran e Israele. La posta in gioco è alta e le aspettative di un accordo sono minime.

Il commercio al centro del dibattito

Arrivando al summit, il presidente statunitense Donald Trump non nasconde le sue intenzioni: “Il commercio sarà il focus principale di questo incontro”, ha dichiarato. Con la maggior parte dei paesi del G7 già soggetti a un dazio del 10% imposto da Washington, il clima è teso. Le nazioni europee e il Giappone si trovano a fronteggiare ulteriori minacce di dazi su auto, acciaio e alluminio.

In questo contesto, il primo ministro canadese Mark Carney tenta di mediare, anche se le dichiarazioni di Trump fanno presagire un incontro difficile. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che il Messico è presente al vertice con la presidente Claudia Sheinbaum, in cerca di rinegoziare il trattato di libero scambio nordamericano, che include anche il Canada.

Strategie e alleanze

Le aspettative di un accordo definitivo sono basse. Tuttavia, gli alleati di Trump non si arrendono facilmente. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato la sua intenzione di lavorare a stretto contatto con i leader di Francia e Italia per cercare di fare pressione su Trump. “Cercheremo di trovare una soluzione, anche se sappiamo che un accordo non sarà raggiunto qui”, ha dichiarato.

Nel frattempo, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha chiesto di mantenere il commercio giusto e prevedibile, lanciando un chiaro messaggio a Trump affinché riconsideri la sua posizione aggressiva sui dazi.

Tensioni in Medio Oriente

Mentre i leader discutono di commercio, le tensioni tra Iran e Israele aumentano drammaticamente. Lunedì, un attacco aereo israeliano ha colpito una stazione televisiva iraniana durante una diretta. Questo evento ha riacceso le polemiche sull’escalation del conflitto nella regione e ha portato a richieste di de-escalation che, secondo Al Jazeera, sono state accolte con scetticismo.

“Il problema al G7 è che ci sono opinioni contrastanti”, afferma il reporter di Al Jazeera, James Bay. “Trump non sembra intenzionato a firmare una dichiarazione sulla de-escalation, mentre i paesi europei spingono fortemente per questo.” La diversità di opinioni all’interno del G7 mette in luce le difficoltà nel trovare un terreno comune.

Prospettive future

Le discussioni al G7 non si limiteranno solo al commercio e alle tensioni geopolitiche. La comunità internazionale osserva con attenzione i risultati di questo vertice. Con le scadenze per i dazi in arrivo a luglio, i paesi cercano disperatamente di trovare un accordo che possa prevenire ulteriori escalation.

Il futuro delle relazioni commerciali e delle dinamiche geopolitiche dipenderà dalle decisioni prese in questi giorni. Riusciranno i leader mondiali a trovare un compromesso? Solo il tempo potrà dirlo, mentre il mondo attende con il fiato sospeso gli sviluppi da Canada.