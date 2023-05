Home > Askanews > G7, a Hiroshima la premier Meloni incontra il Volodymyr Zelensky G7, a Hiroshima la premier Meloni incontra il Volodymyr Zelensky

Hiroshima, 20 mag. (askanews) – La presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni ha incontrato, a margine del G7 di Hiroshiima, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, arrivato in Giappone per partecipare ai lavori del summit. Al G7 in Giappone “incontri importanti con partner e amici dell’Ucraina. Sicurezza e maggiore cooperazione per la nostra vittoria. Oggi la pace sarà più vicina”, ha scritto su Telegram Zelensky, arrivato a Hiroshima con un aereo messo a disposizione dal presidente francese Emmanuel Macron. Dopo un’attenta considerazione dell’agenda e del programma generale del summit, il governo del Giappone ha deciso di tenere con i leader del G7 una sessione di lavori dedicata proprio all’Ucraina il 21 maggio, ultimo giorno del vertice, con la partecipazione dello stesso Zelensky. In agenda un incontro bilaterale anche con il primo ministro giapponese, Fumio Kishida.

Hiroshima, 20 mag. (askanews) - La presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni ha incontrato, a margine del G7 di Hiroshiima, il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, arrivato in Giappone per partecipare ai lavori del summit. Al G7 in Giappone "incontri importanti con partner e a...