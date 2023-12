G7: a Roma oggi la riunione di preparazione del B7 - Gozzi, 'porre al centro azione europea l'industria'

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Si è svolta oggi a Roma la riunione di preparazione del B7, il tavolo di confronto e di proposta degli imprenditori dei principali sette Paesi e parallelo a quello dei sette governi del G7, che vedrà la presidenza italiana dal primo gennaio 2024. Per Anton...

Milano, 14 dic. (Adnkronos) – Si è svolta oggi a Roma la riunione di preparazione del B7, il tavolo di confronto e di proposta degli imprenditori dei principali sette Paesi e parallelo a quello dei sette governi del G7, che vedrà la presidenza italiana dal primo gennaio 2024. Per Antonio Gozzi, presidente del Gruppo Duferco e di Federacciai e invitato al tavolo dalla presidente del B7, Emma Marcegaglia, ''Se non si pone al centro dell'azione europea l’industria, con la sua competitività e la sua capacità di creare benessere e inclusione, perderemo la partita globale''. Secondo l'industriale ''l’Europa è stata un modello vincente perché ha coniugato democrazia e inclusione sociale con crescita e competitività''. E diventa ''fondamentale in questo disegno il legame Euro-Atlantico. L'occidente deve garantire la sostenibilità del suo modello".