G7 Agricoltura: Lollobrigida, 'da Siracusa unanime condanna aggressione Russia a Ucraina'**

Siracusa, 28 set. (Adnkronos) – "Il G7 è un luogo di difesa della democrazia, quindi rifiuta ogni atteggiamento che metta in discussione questi valori. E' unanime la condanna dell'aggressione della Russia all'Ucraina. Abbiamo sottolineato come vi sia l'auspicio condiviso che questa aggressione termini e venga ripristinato il diritto internazionale. Con l'auspicio che si concludano altri conflitti, questo ci permetterà di guardare in positivo al futuro". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida alla conferenza stampa di chiusura del G7 Agricoltura a Siracusa.