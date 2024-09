G7 Agricoltura: Lollobrigida, 'giornalisti pagati da redazioni per venire ma non hanno scritto'

Siracusa, 28 set. (Adnkronos) – "Ringrazio i giornali che hanno avuto occasione di approfondire questo tema. Quando si parla di questi temi non si parla di Lollobrigida, possono pure non nominarlo sui giornali, ma i giornalisti raccontassero quello che è avvenuto. Che il sistema Italia ha avuto una risposta eccezionale e chi è qui con i propri stand se li è pagati da solo. Non li abbiamo pagati per venire. Sono venuti volontariamente perché sentono forte il bisogno di far conoscere ancora di più al mondo quello che hanno realizzato e praticato. Questo è un invito a chi ha cancellato questo evento come se fosse una questione marginale, a continuare a cercare i pettegolezzi, magari venendo qui. Poi tornando a casa, come due giornalisti di autorevoli giornali che non cito per non fargli pubblicità in diretta, che ho incontrato qui. Di solito scrivono sempre, le redazioni gli hanno pagato il viaggio per venire fino a qui, ma non hanno scritto una riga perché era molto difficile parlare male di questo evento. Trovare qualcuno che parlasse male di questo evento. Io in questi otto giorni non ho trovato nessuno parlare male di questo evento". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, incontrando i giornalisti allo stand del Ministero al G7 di Siracusa.