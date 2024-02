G7, Basso (Wind Tre): Contribuisce alla stabilità

Roma, 21 feb. (askanews) - "Il G7 può avere un ruolo fondamentale sulla stabilità geopolitica. Per aziende infrastrutturali come la nostra, che possono fare investimenti per oltre un miliardo, la stabilità è importante. Per questo condivido l'idea del Ministro Urso di invitare paesi che non rien...

Roma, 21 feb. (askanews) – “Il G7 può avere un ruolo fondamentale sulla stabilità geopolitica. Per aziende infrastrutturali come la nostra, che possono fare investimenti per oltre un miliardo, la stabilità è importante. Per questo condivido l’idea del Ministro Urso di invitare paesi che non rientrano nel G7, come Emirati Arabi Uniti e Corea del Sud. Non bisogna cedere alle paure, dobbiamo abituarci a ragionare in termini di filiera”, lo ha detto questa mattina Roberto Basso, Direttore Relazioni Esterne e Sostenibilità di Wind Tre, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Spesso ci troviamo a sostenere oneri impropri che nascono da limiti normativi alla concorrenza equa tra imprese – ha aggiunto – per questo serve maggiore chiarezza sulla politica industriale, evitando provvedimenti estemporanei che stravolgono l’intero quadro normativo di contesto”. E ha concluso: “L’intelligenza artificiale aumenterà la velocità dei cambiamenti, è importante che l’Unione europea si doti della capacità di far nascere e prosperare nuove aziende grazie all’IA. Noi la stiamo usando per migliorare l’efficienza e la sostenibilità delle reti digitali”.