G7, Biden in Italia, l'Air Force one è atterrato a Brindisi

Brindisi, 13 giu. (askanews) - Mercoledì in tarda serata è atterrato all'aeroporto di Brindisi l'Air Force one con a bordo il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il numero uno della Casa Bianca è in Italia per partecipare al G7 che prenderà il via a Borgo Egnazia fino al 15 giugno....