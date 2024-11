G7, Blinken elogia leadership Meloni-Tajani: rapporti mai così forti

Milano, 26 nov. (askanews) – “La partnership tra Italia e Stati Uniti non è mai stata così forte, e questo è un tributo alla leadership italiana, è un tributo alla forte leadership del primo ministro Meloni, del mio amico, il ministro degli Esteri, e lo vediamo, ovviamente, durante il G7 italiano. Non potrei essere più grato per la collaborazione”. E’ quanto ha detto oggi il segretario di Stato americano Antony Blinken, in dichiarazioni alla stampa con il ministro Antonio Tajani a margine del G7 Esteri a Fiuggi.

“I nostri paesi stanno collaborando insieme ad altri partner per affrontare l’aggressione russa in corso contro l’Ucraina. Restiamo uniti per affrontare alcune delle sfide poste dalla Cina. Stiamo lavorando insieme per cercare di portare una pace sostenibile e duratura in Medio Oriente. Restiamo uniti per cercare di capire cosa possiamo fare per rispondere ai bisogni e agli interessi dei paesi in queste aree e in molte altre ancora”, ha detto Blinken al fianco di Tajani.

“L’Italia, gli Stati Uniti, i nostri partner del G7 sono i più forti tra i collaboratori. E, ancora una volta, gran parte di questo è dovuto alla grande leadership che abbiamo visto qui con il ministro degli Esteri e il primo ministro (Meloni, ndr). Grazie, amico mio”, ha concluso Blinken.