G7: Boldrini, 'Trudeau? Meloni danneggia Italia in 'tutto globo terracqueo''

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – "Perché stupirsi se Trudeau nell’incontro con Meloni si dice preoccupato per le posizioni sui diritti Lgbt, quando la destra ha affossato il ddl Zan?Questo governo oscurantista, che non riconosce i diritti, danneggia l’immagine dell’Italia 'in tutto il globo terracqueo'”. Così Laura Boldrini su twitter.