G7: Draghi, 'Brexit? Biden grande sostenitore Ue, Johnson lo sa'

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – "Biden ha detto una cosa molto importante all'inizio del G7: che lui è un convinto sostenitore dell'Unione europea e quindi Boris Johnson ha capito come si pongono gli Usa rispetto all'Unione europea e questa è una grossissima differenza rispetto alla presidenza precedente".

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa a conclusione del G7 commentando la posizione del primo ministro inglese Boris Johnson sul Nord Irlanda, tra i motivi di tensione del G7.

"Questo è un negoziato difficile – riconosce Draghi -. Non si ha l'impressione che ci sia una grande collaborazione ma è una cosa molto difficile anche per il Regno Unito, come dicono loro si tratta dell'integrità del Regno.

Ma gli accordi sono accordi e vanno mantenuti e rispettati".