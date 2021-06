Carbis Bay, 13 giu. (Adnkronos) (dall'inviata Ileana Sciarra) – Gli accordi firmati dall'Italia con la Cina nel 2019 sulla Nuova Via della Seta "non è stato mai menzionato, nessun accenno" durante il G7. "Per quanto riguarda l'atto specifico, lo esamineremo con attenzione".

Lo dice il premier Mario Draghi, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa al termine del G7.