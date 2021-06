G7: Draghi, 'su vaccini passo avanti che potrebbe avvicinare tutti'

Carbis Bay, 13 giu. (Adnkronos) – Sul tema dei brevetti sui vaccini "c'è una proposta operativa della Commissione Ue che permette di dare obbligatoriamente la licenza di produzione. Sembra un passo avanti che potrebbe avvicinare tutti". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, al termine della conferenza stampa conclusiva del G7 in Cornovaglia.

Per Draghi, occorre inoltre "individuare dei siti produttivi anche nei paesi in via di sviluppo che potranno produrre e questo ci porta ai brevetti". Il premier ha anche rimarcato la necessità di "eliminare il blocco alle esportazioni di vaccini e materie prime, su cui la discussione c'è stata".